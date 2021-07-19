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Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar bir araya geldi - Magazin haberleri

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar bir araya geldi

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, eski eşi Nergis Kumbasar ve kızları Yasmin ile Çeşme'de tatil yapıyor

19.07.2021 - 03:51 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Kaçış sendromu hastalığı sebebiyle uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı.

  • Ünlü şovmen, eski eşi Nergis Kumbasar ve Yasmin ile soluğu Alaçatı'da aldı. Sezonu açan Erbil, Kumbasar ile havuza girdi. O anları kızı Yasmin paylaştı.

  • 4 KEZ EVLENDİ

    Mehmet Ali Erbil, bugüne kadar 4 kez nikah masasına oturdu.

    İlk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Erbil'in evliliği 4 yıl sürdü. Bu beraberlikten kızı Sezin dünyaya geldi.

    Ardından kendisi gibi oyuncu olan Nergis Kumbasar ile dünya evine girdi. Ünlü şovmenin bu ilişkisinden de Yasmin dünyaya geldi.

  • Mehmet Ali Erbil, ardından 2001-2003 yılları arasında Sedef Altıntaş ile birliktelik yaşadı.

    Oyuncu, son evliliğini ise Tuğba Coşkun ile gerçekleştirdi. Erbil'in bu evliliğinden de Ali Sadi dünyaya geldi.

  • 'TECAVÜZ' İDDİASI

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki kavga magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Erbil, arkadaşı Tolga Yüce'nin, "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" sözünü Instagram hesabından paylaştı.

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