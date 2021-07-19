"BİR HATA YAPTIYSAM KARŞILIĞI İFTİRA MI OLMALIYDI?"



Seda Sayan'ın iddiasından sonra Erbil'den açıklama geldi. "Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar, reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyorlar" paylaşımını silen ünlü şovmen ardından şu ifadeleri kullandı:



Ben Mehmet Ali Erbil; hepinizin bildiği tanıdığı. Evet sınırı aştım, hata yaptım, sitem edeyim derken kontolü kaybettim. Üzgünüm, amacım kimsenin onuruna zarar vermek değildi. Hele ki tarih kadar eski bir dosta karşı böyle bir niyetim asla olamaz. Ama sizler şunu da biliyorsunuz ki ben 2 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorum; doktorlarım zaten tüm çevremi istemsiz hezeyanları olabileceğim konusunda uyardılar. Şimdi soruyorum; ben bir hata yaptıysam bunun karşılığı iftira mı olmalıydı? Yakışmadı. Siz de sormadınız mı madem böyle bir şey vardı niye sustun diye? Her neyse; benim alnım ak ve kendi payıma düşeni yaptım. Herkes de kendisine yakışanı yapsın.