2018'in ekim ayında evinde düşerek yaralanması sonucu kaburgaları kırılan ve bu nedenle tedavi gördüğü sırada ‘kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 9 ay boyunca tedavi görmüştü.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil, önceki gece yarısı çok fazla yemek yediği için mide spazmı geçirdi. Erbil, bu nedenle Maslak'taki özel bir hastaneye giderek kısa süreli bir tedavi gördü.

ERBİL'N MENAJERİNDE O İDDİAYA AÇIKLAMA

Mehmet Ali Erbil, bugün ise yine aynı hastane giderek kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı rutin kontrole gitti. Erbil'in yardımcısı Perim Özgeldi'nin açıklamasına göre iddia edildiği gibi kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, anjiyo olduğu yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor.

SETLERE DÖNMÜŞTÜ

Mehmet Ali Erbil, 'Hababam Sınıfı' ile setlere dönmüştü. Filmin yeni serisinde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Erbil, "Yeni Hababam geliyor. Gerçekten geliyor. İlk 1981'de Hababam'da rol almıştım" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şovmene abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etmişti.