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Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile buluştu

Mehmet Ali Erbil eski eşi Tuğba Coşkun ile buluştu: Her şey oğlumuz için!

Mehmet Ali Erbil, 2010 yılında boşandığı Tuğba Coşkun ve oğulları Ali Sadi ile birlikte dün akşam Yeniköy'deki bir mekanda yemek yedi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, "Her şey çocuğumuz için. Oğlumuzun okul ile ilgili sorunlarını gözden geçirdik. Ali Sadi en zor çağında. Onun için anne ve baba olarak dikkat etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı

22.02.2022 - 13:28 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi ile Yeniköy'deki bir mekanda buluştu. Coşkun ve oğluyla birlikte yemek yiyen Erbil, çıkışta basın mensupları ile sohbet etti. 

  • "OĞLUMUZUN SORUNLARINI GÖZDEN GEÇİRDİK"

    65 yaşındaki şovmen, muhabirlerin "Tuğba Hanım ile bir araya geldiniz, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna "Her şey çocuğumuz için. Oğlumuzun okul ile ilgili sorunlarını gözden geçirdik. Ali Sadi en zor çağında. Onun için anne ve baba olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Hayat şartları zor. Ortamlar tehlikeli. Onun için oğlumuzla karşılıklı konuştuk. Ona fikirler verdik." dedi. 

  • "OĞLUM VATANINA VE MİLLETİNE HAYIRLI BİR EVLAT OLSUN"

    Ayrıca oğlunun yurt dışında değil, Türkiye'de okumak istediğini ifade eden Mehmet Ali Erbil, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ali Sadi, Amerikan vatandaşı olmasına rağmen birçok avantaja sahip. Ama o burada okumak istiyor. Kendisine uygun bir üniversite bulacak. Bunun için çok çalışması gerekiyor. Ondan başka bir beklentimiz yok. Vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olsun, başka bir şey istemiyoruz.

  • Erbil'in ardından mekandan çıkış yapan Tuğba Coşkun ise gazetecilere "İyi akşamlar." diyerek, hızlı adımlarla otomobiline doğru ilerledi.

  • ÜÇ ÇOCUK BABASI

    1980 yılında Muhsine Şaşmaz Kamiloğlu ile nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 1982'de kızı Sezin dünyaya geldikten sonra Kamiloğlu ile yollarını ayırmıştı. Erbil, 1985 yılında ilk eşiyle ikinci kez evlendi ve yine 1985 yılında boşanmıştı.

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