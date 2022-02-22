"OĞLUM VATANINA VE MİLLETİNE HAYIRLI BİR EVLAT OLSUN"

Ayrıca oğlunun yurt dışında değil, Türkiye'de okumak istediğini ifade eden Mehmet Ali Erbil, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Ali Sadi, Amerikan vatandaşı olmasına rağmen birçok avantaja sahip. Ama o burada okumak istiyor. Kendisine uygun bir üniversite bulacak. Bunun için çok çalışması gerekiyor. Ondan başka bir beklentimiz yok. Vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olsun, başka bir şey istemiyoruz.