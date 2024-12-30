Mehmet Ali Erbil: Emekli maaşımla alışveriş yapacağım

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yasa dışı bahis reklamı yaptığı için ev hapsi cezası alan, daha sonra ise cezası kaldıran Mehmet Ali Erbil, İstinye Park'ta objektiflere yansıdı.

REKLAM advertisement1 Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Mehmet Ali Erbil, mahkeme süreciyle ilgili sorulan sorulara; "Serdar Ortaç’ın adli kontrol kararı bitti. Bu, yurt dışı yasağının da bittiği anlamına geliyor. Benim mahkemem de bir ay sonra, umarım benim için de aynı sonuç gelir" dedi. Ünlü şovmen, sonrasında; "Biraz mağazaları gezdim, emekli maaşımla alışveriş yapacağım" ifadelerini kullandı.