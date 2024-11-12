Medvedev: Avrupalılar Trump sonrası gerginliği artırıyor

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Avrupalı liderleri, Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nı tehlikeli bir şekilde tırmandırmaya çalışmakla suçladı.

Medvedev, Telegram'da Avrupalı siyasetçilerin ellerinden geldiğince Rusya ile çatışmayı 'geri dönülemez bir aşamaya itmeyi' hedeflediklerini yazdı ve Kiev'in Rusya içindeki hedeflere ateş etmek için ABD ve Avrupa'yı, uzun menzilli füzelerin kullanılmasına izin verilmemesi konusunda uyardı.

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 7 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yapmıştı.