Medüz nedir? Medüz demek? Medüz sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MEDÜZ NEDİR?

Medüz, denizanasının bir diğer adıdır. Medüzler , Scyphozoa ve Cubozoa sınıflarında bulunan, serbestçe yüzen ve beyni bulunmayan deniz canlılarıdır.

MEDÜZ TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, medüz şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "medüz"dür.