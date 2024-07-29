TBMM ne zaman tatile girecek, kaç gün ara verecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatil dönemine ne zaman başlayacağı ve ne zaman yeniden toplanacağı, kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl, Meclis, çalışmalarını tamamladıktan ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini bitirdikten sonra tatile girmişti. Peki, Meclis bu yıl tatil yaptı mı, tatil ne zaman başlayacak ve çalışmalar ne zaman yeniden başlayacak? İşte bu konuyla ilgili merak edilen detaylar...
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatil tarihine dair araştırmalar yoğunlaşıyor. Yeni yasama döneminde Meclis'te ekonomi ve sosyal alanlarda önemli konular ele alınmaya devam edecek. Alınacak kararlar ve gerçekleştirilecek toplantılar yakından takip edilecek. Peki, "Meclis tatile ne zaman girecek ve TBMM'nin tatili hangi tarihte sona erecek?" İşte bu soruların yanıtları...
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MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurul'un 25.06.2024 tarihli 95'inci Birleşiminde karar verildi.
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MECLİS NE KADAR SÜREYLE TATİL YAPABİLİR?
Meclis'in tatil süreleriyle ilgili TBMM tutanaklarında şu ifadeler yazıyor;
MADDE 101. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Eylül ayının ilk günü kendiliğinden toplanır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanının konuşması ile açılır.
Meclis, yılda en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.