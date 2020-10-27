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M7 metro hattı ne zaman açılacak? Mecidyeköy - Mahmutbey metrosu kaç gün ücretsiz olacak?

İstanbul Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy - Mahmutbey hattı İstanbullular tarafından merak konusu oldu. Yarın açılacak olan Mecidiyeköy - Mahmutbey hattı kaç gün ücretsiz olacak? Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları neler? İşte sürücüsüz metro hakkında merak edilenler...

27.10.2020 - 14:44 | Güncelleme: ABONE OL
M7 metro hattı ne zaman açılacak? Mecidyeköy - Mahmutbey metrosu kaç gün ücretsiz olacak?
İHA

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey Hattı, yarın yani 28 Ekim'de vatandaşların kullanımına açılacak. İşte Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu ile ilgili detaylar...

M7 MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı yarın 12.00'dan itibaren açılacak. İlk 10 gün ücretsiz hizmet verilecek hatta, günde 352 sefer yapılacak. Diğer toplu ulaşım araçlarıyla da entegrasyonu bulunan hat ilçeyi birbirine bağlayacak. Tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI NELER? NEREDEN GEÇİYOR?

İşte Mecidiyeköy - Mahmutbey metro durakları

  • Mecidiyeköy
  • Çağlayan
  • Kağıthane
  • Nurtepe
  • Alibeyköy
  • Çırçır Mahallesi
  • Veysel Karani-Akşemsettin
  • Yeşilpınar
  • Kazım Karabekir
  • Yenimahalle
  • Karadeniz Mahallesi
  • Tekstilkent-Giyimkent
  • Oruç Reis
  • Göztepe
  • Mahmutbey

ENTEGRE OLUNAN HATLAR

Hattın bu etabının tamamen açılması ile;

Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,
Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,
Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,
Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.

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