MEB özür grubu atamaları nasıl yapılır? Mazerete bağlı tercih başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şehir değişikliği için başvuruda bulunan öğretmenler bugün tayin kontenjanlarına göre başvuruda bulunabilecek. Başvurular ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu MEBBİS ekranı üzerinden yapılabilecek.

MEB ÖZÜR GRUBU ATAMALARI 2019

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre öğretmenlerin yer değiştirme tercih tarihleri 22-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak. İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI 2019

MEBBİS'e giriş www.mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodu ile giriş yapılıyor.

MEBBİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

Şifrenizi tekrar belirlemek için aşağıda gereken bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.

MEBBİS ŞİFRE YENİLEME İÇİN TIKLAYIN

Yeni şifrenizi belirlerken son üç şifrenizden farklı bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.

Şifrenizin sadece numaralardan veya sadece harflerden oluşmamasına, harf, numara ve noktalama işaretlerini içermesine dikkat ediniz.