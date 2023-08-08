Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in takviminde açıklamış olduğu tarih itibariyle yaz tatiline başlayan liseler için yeni yılın başlamasına kısa bir süre kaldı. Tercihlerini yapıp liselere yerleşen öğrenciler ve halihazırda lise eğitimleri devam eden öğrencilerin merak ettiği soru liselerin ne zaman açılacağı oldu. İşte, tüm detaylar haberimizde...