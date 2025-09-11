Habertürk
        MEB duyurdu! Sömestr tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

        MEB duyurdu! Sömestr tatili ne zaman başlıyor?

        Yeni eğitim öğrenim yılına girilmesiyle öğrenciler sömestr tatilinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Hatırlanacağı üzere bu senenin başında sömestr tatili 20 Ocak'ta yapılmıştı. Peki, yeni eğitim öğrenim yılında sömestr tatili ne zaman başlıyor?

        Giriş: 11.09.2025 - 10:22 Güncelleme: 11.09.2025 - 10:22
        • 1

          2025-2026 yılının başlamasıyla birçok öğrenci karnelerini alacağı yarıyıl tatilini merakla bekliyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre karnelerin ne zaman alınacağı belli oldu. Peki, 2025-2026 yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili hangi tarihte? İşte, merak edilen detaylar...

        • 2

          SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

          Öğrenciler, 16 Ocak Cuma günü 1. dönem karnelerini alacak.

        • 3

          2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

