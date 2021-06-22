2021 Yaz tatili ne zaman? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler plan yapmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak 2021? İşte MEB takvimi...

2021 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaşmıştı.

EĞİTİMDE TELAFİ NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulundu. Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Bakan Selçuk "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" diye konuştu.

"Yaz döneminde isteğe bağlı telafi programını başlatıyoruz" açıklamasında bulunan Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz" diye konuştu.

Selçuk, "Liseler için özel programlar uygulayacağız" dedi.

MEB 2020 - 2021 RESMİ TAKVİMİ

DERS YILI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞİ

31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - 18 HAZİRAN 2021 CUMA I.

DÖNEM TARİH İŞ GÜNÜ TOPLAMI 31 AĞUSTOS 2020 = 1 GÜN 54,5 GÜN 01 - 30 EYLÜL 2020 = 22 GÜN 01 - 30 EKİM 2020 = 21,5 GÜN 02 - 13 KASIM 2020 = 10 GÜN 16 - 20 KASIM 2020- ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ) TARİH İŞ GÜNÜ TOPLAMI 23 - 30 KASIM 2020 = 6 GÜN 44 GÜN 01 - 31 ARALIK 2020 = 23 GÜN 04 - 22 OCAK 2021 = 15 GÜN BİRİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ 98,5 GÜN 25 OCAK - 05 ŞUBAT 2021 -YARIYIL TATİLİ (10 İŞ GÜNÜ) II.

DÖNEM TARİH İŞ GÜNÜ TOPLAMI 08-26 ŞUBAT 2021 = 15 GÜN 45 GÜN 01- 31 MART 2021 = 23 GÜN 01 - 09 NİSAN 2021 = 7 GÜN 12 - 16 NİSAN 2021 -ARA TATİL (5 İŞ GÜNÜ) TARİH İŞ GÜNÜ TOPLAMI 19 - 30 NİSAN 2021 = 10 GÜN 42,5 GÜN 03-31 MAYIS 2021 = 18,5 GÜN 01-18 HAZİRAN 2021 = 14 GÜN İKİNCİ DÖNEM TOPLAM İŞGÜNÜ 87,5 GÜN