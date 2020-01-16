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MEB açıkladı: Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 2020 Okullar ne zaman kapanacak?

Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? soruları milyonlarca ilk ve orta öğretim öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019- 2020 eğitim öğretim döneminde karnelerin verileceği tarihi ve saati açıkladı. Peki 2020 Okullar ne zaman kapanacak? İşte tüm soruların cevabı haberimizde...

16.01.2020 - 09:32 | Güncelleme:
Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarın yarıyıl tatiline başlayacak.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da bir okulda karne dağıtım törenine katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

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