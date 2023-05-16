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MEB AÇIKLADI! AÖL sınav sonuçları açıklandı! 2023 AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖL sınav sonuçları açıklandı! 2023 AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama ekranı!

Açık Lise öğrencileri tarafından merakla beklenen AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. 24-30 Nisan tarihleri arasında tamamlanan AÖL sınavlarının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Online olarak gerçekleşen 2. dönem sınavlarında öğrencilere her dersten 20 soru soruldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 16.05.2023 - 01:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 24 Nisan tarihinde başlayan AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren Açık Lise öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı. Bu kapsamda MEB, AÖL sınav sonuçlarını 15 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla öğrencilerin erişimine sundu. İşte 2023 AÖL sınav sonuçları...

  • AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    24 Nisan tarihinde başlayan AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da sona erdi. MEB'den yapılan açıklamada 15 Mayıs tarihi itibarıyla sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. 

  • AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklandı. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

    MEB AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

    * Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

  • * Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

  • * Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

    * Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

    * Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

  • AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor. 

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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