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        Haberler Bilgi Gündem MEB 2024-2025 takvimi: Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, ilk dönem ne zaman bitiyor?

        MEB 2024-2025 takvimi: Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, ilk dönem ne zaman bitiyor?

        2024-2025 eğitim yılı, 9 Eylül itibarıyla başladı. Şimdi milyonlarca öğrenci ilk dönemi bitirmek için geri saymaya başlarken, Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, MEB takvimine göre Kasım ara tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:51
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        • 1

          2024-2025 eğitim yılı tüm hızıyla sürüyor. 9 Eylül'den bu yana okul hayatına devam eden milyonlarca öğrenci yaklaşan ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim dönemi takvimini yayınladı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?

          Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 9 Eylül Pazartesi okula başlayan öğrenciler 17 Ocak Cuma 2025 tarihinde 1. dönemi tamamlayacak.

          2. dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

        • 3

          KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

          MEB'ten açıklanan ara tatil tarihlerine göre;

          -Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak,

          -Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

          - İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma bitecek.

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