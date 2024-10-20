2024-2025 eğitim yılı tüm hızıyla sürüyor. 9 Eylül'den bu yana okul hayatına devam eden milyonlarca öğrenci yaklaşan ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim dönemi takvimini yayınladı. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? İşte, detaylar...