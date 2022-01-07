Okullar ne zaman kapanacak 2022?

2022 Sömestr tatili ne zaman? sorusu öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Okulların kapanacağı tarihe göre, öğrenci ve veliler plan yapmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2021-2022 MEB takvimi...

2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2021 - 2022 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 24 Ocak günü kapanacak ve 4 Şubat günü açılacak.

MEB 2021 - 2022 RESMİ TAKVİMİ

MEB’in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.” denildi.

Buna göre ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili 24 Ocak 4 Şubat tarihleri arasına denk gelecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde olacak.

Son olarak yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.

MEB’in Twitter’dan yaptığı açıklaması şöyle;