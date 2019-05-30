Mbaye Diagne, transferiyle ilgili konuştu! "En iyi teklifi yapana"

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro'ya transfer ettiği Mbaye Diagne, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları kapsamında ülkesinde olan Diagne, Senegal basınına verdiği demeçte 30 gol attığı için mutlu olduğunu dile getirirken eski kulübü Juventus'la ilgili de konuştu.

''Juventus'tan teklif alırsam...''

Juventus'la iletişimini koparmadığını söyleyen Diagne, ''Juventus çok sevdiğim bir kulüp. Onlarla halen temas halindeyim. Orada kaldığım süre boyunca bana çok destek oldular. Şayet oradan bir teklif alırsam düşünmeden kabul ederim çünkü Juve çok büyük bir kulüp'' dedi.

Galatasaray'dan ayrılma ihtimali konuşulan 27 yaşındaki futbolcu, ''Eğer gideceksem bana en iyi teklif veren kulübe gideceğim. Bir ailem var ve onları düşünmek durumundayım. Ailem bana büyük destek veriyor. Onlar için para kazanmalıyım'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da zaman zaman performansı nedeniyle eleştirilen Diagne, Spor Toto Süper Lig'de sezonu 30 golle tamamlayarak gol kralı olmuş ve aynı zamanda Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını da Bafetimbi Gomis'ten almıştı.