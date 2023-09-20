Biricik Suden: Seks, sıkıntısını çektiğim bir konu değil
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, karın kaslarını sergilediği bir fotoğrafını paylaştı. Suden, "Kadınsı hatlarınız ve seksilik gitmiş" diyen takipçisine dikkat çeken bir yanıt verdi
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Usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girmişti.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden 60 yaşındaki Suden, son yıllarda kendini iyice spora verdi.
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Biricik Suden, koltukta uzanırken çekilen bir fotoğrafını yayımlayarak, karın kaslarını sergiledi.
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Biricik Suden, bir takipçisinin mesajına kayıtsız kalamadı.
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Biricik Suden, "Vücut fit olabilir ama üzgünüm söylemek zorundayım. Kadınsı hatlarınız gitmiş, nerede o Banu Alkan tarzı yuvarlak hatlı kadınlar. Evet güzelsiniz sorun yok ama seksilik kadınsı hatlar yok olmuş" yorumuna cevap verdi.
Biricik Suden, bu mesajı "Hiçbir zaman o söylediğiniz kadın tipi olmadım. Seks, kısmını dert etmeyin, sıkıntısını çektiğim bir konu değil" şeklinde yanıtladı.