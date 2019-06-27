Mazbata nedir? Kimlere verilir? Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası ne zaman verilecek? soruları İstanbul seçimlerinin ardından vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının ardından mazbata yeniden gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den mazbatasını teslim aldı.

MAZBATA NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Osmanlıcada "tutanak" anlamına gelen mazbata; seçimlerde halkın en fazla oyunu alarak görev yapmaya hak kazanmış kişilere veriliyor. Ayrıca Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay gibi resmi kurumlarda seçilmiş kamu görevlileri de, mazbata alıyor.

EKREM İMAMOĞLU MAZBATASINI TESLİM ALDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'den mazbatasını teslim aldı. İmamoğlu, İBB binasında düzenlenecek devir teslim töreninin ardından kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelecek. Saraçhane'de yoğun bir kalabalık İmamoğlu'nu bekliyor

İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, "Ben de tabii her şeyden önce şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbulumuz hem Türkiyemizin hem Avrupa'nın en büyük kendi. En doğru işleri yapacağımız bir 5 yılı umarım hep birlikte yaşarız. Tek tek 39 ilçenin, ilçe seçim kurulu başkanlarına, heyetlerine, ilçe seçim kurulu müdürlerine, sandık kurulu üyelerine, sandık kurulunda görev alan tüm siyasi parti temsilcilerine, demokrasinin ana teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi ulaştırarak demokrasiye katkı sunan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum.

"ÇOĞUNLUĞU KADIN OLAN HEYETİN İMZASIYLA TESLİM ALIYORUM"

Gerçekten en büyük teminattır seçim. Bu bağlamda mutluluğumu ifade etmek isterim. Espriyi yenileyerek sözlerimi tamamlayayım, bugünkü mazbatamda çoğunluğu kadın olan heyetin imzasıyla görevimi teslim alacağım. Bu aynı zamanda yapacağımız kamu görevinde toplumsal cinsiyet adına değerli mesajdır. Bu mesajı da İstanbul'un şehriemini olarak taşıyacağımdan gurur duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum, sağolun" dedi