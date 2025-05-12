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        Haberler Bilgi Ekonomi Mayıs 2025 evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mayıs evde bakım maaşı ödendi mi, e-Devlet sorgulama ekranı

        Mayıs evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

        Mayıs ayının gelmesiyle beraber hak sahipleri evde bakım maaşını araştırmaya başladı. 10 bin 125 TL olarak ödenen maaştan her ay binlerce kişi yararlanıyor. Peki, 2025 Mayıs evde bakım maaşı yattı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 10:56 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:56
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        • 1

          Mayıs ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşlarına yönelik araştırmalar yeniden hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz ay toplam 5,4 milyar liralık ödeme yapıldığını açıklamıştı. Her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan bu destek ödemeleri, hak sahibi aileler için kaynak olmaya devam ediyor. Peki, 2025 Mayıs ayı evde bakım maaşları hesaplara geçti mi? İşte, güncel bilgiler...

        • 2

          MAYIS EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor. Mayıs evde bakım maaşı henüz yatırılmadı.

        • 3

          E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

          e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

          Gelir kriterlerinin uygun olması,

          Bakıma muhtaçlık kriteri,

          Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

          Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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