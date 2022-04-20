Takvim belli oldu

Maximum Uniq'in 22 - 30 Nisan takviminde yer alan etkinleri arasında tiyatro oyunları, stand-up gösterileri ve 23 Nisan Çocuk Festivali yer alıyor.

22 Nisan Cuma... Kundakçı (Maximum Uniq Hall)

22 Nisan Cuma... Gökhan Ünver (Maximum Uniq Box)

23 Nisan Cumartesi... Aydınlıkevler (Maximum Uniq Hall)

23 Nisan Cumartesi... 23 Nisan Çocuk Festivali (Maximum Uniq Açıkhava)

27 Nisan Çarşamba... Sırça (Maximum Uniq Hall)

27 Nisan Çarşamba... Okan Çabalar (Maximum Uniq Box)

28 Nisan Perşembe... Aydınlıkevler (Maximum Uniq Hall)

29 Nisan Cuma... Aydınlıkevler (Maximum Uniq Hall)

30 Nisan Cumartesi... Sırça (Maximum Uniq Hall)