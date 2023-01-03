Yeni yıla da hızlı girdiler

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Haberler Kültür-Sanat

Maximum Uniq'in ocak programı belli oldu

Maximum Uniq, 2023'e ocak ayında sahnelenecek olan kültür - sanat ve eğlence formatlı 16 içerikle girdi

Giriş: 03.01.2023 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
Maximum Uniq'in ocak programı belli oldu
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İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'te eğlence 2023'te de tüm hızıyla devam ediyor. Mekân, yeni yılın ilk ayında muhteşem projeleri misafirleriyle buluşturacak.

7 Ocak’ta Esra Dermancıoğlu'nun tek kişilik gösterisi 'Biri Flört Mü Dedi?' ile 2023 sezonuna başlayacak olan mekan, 11 Ocak'ta Berfu ve Eser Yenenler'in kahkaha dolu gösterisi 'Çift Terapisi'ni misafirleriyle buluşturacak.

Richard
Richard

Maximum Uniq ile özdeşleşen kapalı gişe oyunlar yeni yılda da tiyatroseverlerle buluşacak. 11, 22 ve 28 Ocak tarihlerinde ‘Sırça’ 12 ve 23 Ocak'ta ‘Richard’, 13, 20 ve 27 Ocak'ta ‘Aydınlıkevler’ Maximum Uniq'te olacak. 19 Ocak'ta Yasemin Sakallıoğlu, 26 Ocak'ta ‘Habanera Makamı'yla Ali Poyrazoğlu tiyatroseverlere unutamayacakları bir müzik ve performans deneyimi yaşatacak. 28 Ocak’ta Esra Dermancıoğlu bir kez daha ‘Biri Flört Mü Dedi?’ ile sahnede olacak.

Nasreddin Hoca
Nasreddin Hoca

ÇOCUKLARA MÜJDE
Yarıyıl tatilinde çocuklar için Serkan Keskin ve Taner Ölmez'li kadrosuyla kukla oyunu Nasreddin Hoca ve dünyaca ünlü gösteri Dinosaurs World Live minik misafirlerle buluşacak.

Dinosaur World Live
Dinosaur World Live

MAXIMUM UNIQ OCAK AYI PROGRAMI
• 7 Ocak Cumartesi… Esra Dermancıoğlu - Biri Flört Mü Dedi?
• 11 Ocak Çarşamba… Berfu Yenenler Eser Yenenler - Çift Terapisi
• 11 Ocak Çarşamba… Sırça
• 12 Ocak Perşembe… Richard
• 13 Ocak Cuma… Aydınlıkevler
• 19 Ocak Perşembe… Yasemin Sakallıoğlu
• 20 Ocak Cuma… Aydınlıkevler
• 21 Ocak Cumartesi… Nasreddin Hoca
• 22 Ocak Pazar… Sırça
• 23 Ocak Pazartesi… Richard
• 26 Ocak Perşembe… Habanera Makamı
• 27 Ocak Cuma… Aydınlıkevler
• 28 Ocak Cumartesi… Sırça
• 28 Ocak… Esra Dermancıoğlu - Biri Flört Mü Dedi?
• 28 Ocak Cumartesi… Nasreddin Hoca
• 31 Ocak - 4 Şubat… Dinosaur World Live

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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