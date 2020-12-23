Maximum Genç ve İş Sanat işbirliğinde yeni yıl konserleri başlıyor. Konser serisinin ilk konuğu yeni nesil alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden Son Feci Bisiklet olacak.





Gitar ve vokalde Arda Kemirgent, davulda Can Sürmen, gitarda Erkin Sağsen ve bas gitarda Ozan Özgül'den oluşan grubun konseri, 23 Aralık Çarşamba yayımlanacak.

Konserlerin 24 Aralık Perşembe akşamı konuğu, hem kendi şarkıları hem de başkalarına ait klasikleri yorumlayan Melike Şahin olacak.

Yeni jenerasyon alternatif müziğin başarılı isimlerinden Can Ozan, 25 Aralık Cuma akşamı hayranlarıyla buluşacak.

Masal gibi sesiyle kalplere dokunan son yılların öne çıkan şarkı yazarı ve yorumcularından Nilipek 26 Aralık Cumartesi akşamı sahnede olacak.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı "Solmayan Şarkılar" adlı Türk Sanat Müziği albümüyle gündemde olan Cem Adrian da 27 Aralık Pazar akşamı hayranlarıyla buluşacak.

Konserler, Maximum Genç’in Instagram hesabı ve YouTube kanalından saat 20.00’den itibaren yayında olacak. Etkinlikler ücretsiz izlenebilecek.