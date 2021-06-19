Maxim dergisi 2021 yılının en seksi 100 ismini açıkladı. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor yılın en seksi kadını seçildi. 30 yaşındaki Taylor, derginin 21 yıllık tarihinde bu unvanı alan ilk siyahi kadın oldu. İşte derginin en çekici 100 kadın listesi...