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        Haberler Yaşam 'Mavi yıldız' çiçeklerini görmek için 11 kilometre yürüdüler

        'Mavi yıldız' çiçeklerini görmek için 11 kilometre yürüdüler

        Trabzon'un Tonya ilçesinde sadece bu mevsimde açan ünlü 'mavi yıldız' çiçeklerini görmek için 11 kilometrelik zorlu ama etkileyici bir doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 09:51 Güncelleme: 22.04.2025 - 09:51
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        'Mavi yıldız'ları görmek için 11 kilometre yürüdüler
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        Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) üyesi 39 doğasever, denizden bin 300 metre yükseklikte bulunan ve her yıl nisan ayında mavi yıldız çiçeklerine ev sahipliği yapan Kadıralak Yaylasına doğa yürüyüşü düzenledi.

        Araçlarla ilk olarak Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya (Şahinkaya) mevkiine ulaşan sporcular, burada etkileyici doğa manzaraları eşliğinde yürüyüşe başladı.

        Parkurun ilk bölümünde Şahinkaya zirvesi ve tırmanış parkurunda incelemelerde bulunan ekip, sonrasında zaman zaman karla kaplı zeminde ilerleyerek 11 km'lik parkur sonrasında Kadıralak Yaylası'na ulaştı.

        Kadıralak Yaylası'na ulaşıldığında sporcuları, mavi zakkum olarak da bilinen mavi yıldız çiçeklerinin oluşturduğu görsel şölen karşıladı. Yaylada fotoğraf ve video çeken katılımcılar, rengarenk doğanın tadını çıkararak baharın tüm güzelliklerini objektiflerine yansıttı.

        Dönüş yolunda Barak Gölü ve Canikdere Şelalesi'ne de uğrayarak programı sonlandırdıklarını kaydeden etkinlik sorumlusu Ahmet Yıldız, "Parkurumuzda Doğankaya'da bulunan tırmanış bahçesini gördük. Oradaki yarıktan arkadaşlarımızla birlikte itinalı şekilde geçtikten sonra yaylada açmış olan sarı menekşeleri gördükten sonra Kadıralak'a indik. Kadıralak'ta bu mevsimde mavi yıldız çiçekleri yer yer ve çok güzel bir şekilde açmıştı. 39 kişiydik. Bütün arkadaşlarımızın tamamı faaliyeti çok güzel bir şekilde tamamladı. Katılımcıların hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

        Etkinliğe katılan sporculardan Demek Bayraktar ise "Bugün yine çok güzel bir etkinlik vardı. Arkadaşlarımızla güzel bir parkur yürüdük. Sarı menekşeleri gördük. Sonrasında da Kadıralak Yaylası'ndaki mavi yıldız çiçeklerine ulaştık. Gerçekten çok güzel bir etkinlikti. Tam da mevsiminde yakaladık. Kar kalkınca harika oldu. Güzel bir gün oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

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        #Mavi yıldız
        #trabzon
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