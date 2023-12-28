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        Haberler Gündem Güvenlik Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkalede yakalandı

        Mavi bültenle aranan DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı

        Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) aracılığıyla mavi bültenle aranan Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 18:59 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:59
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        DEAŞ şüphelisi Kırıkkale'de yakalandı
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        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen Irak uyruklu A.A.T'yi kent merkezinde yakaladı.

        Interpol aracılığıyla mavi bültenle arandığı belirlenen şüpheli, sınır dışı işlemi için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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        #Kırıkkale
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