'Mavi Boğaz Kanyonu' tabiat parkı oldu

AA

Konya'nın Akören ve Bozkır ilçesi sınırları içinde yer alan bölgenin Mavi Boğaz Tabiat Parkı olarak belirlenmesi ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı'nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Konya'nın Akören ve Bozkır ilçesi sınırları içinde yer alan bölge Mavi Boğaz Tabiat Parkı olarak belirlendi.

Mavi Boğaz Kanyonu olarak bilinen ve eşsiz doğa güzelliğine sahip bölgenin tabiat parkı olarak belirlenen alanın büyüklüğü 530 hektardan oluşuyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan "Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı" da koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.