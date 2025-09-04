Mauro Icardi'nin gözünden China Suárez

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Mauro Icardi, nişanlısı China Suárez ile İstanbul'un keyfini çıkarıyor. Icardi, her fırsatta Suárez'i fotoğraflamaktan büyük bir keyif alıyor.

Arjantinli oyuncu - şarkıcı China Suárez de Mauro Icardi'ye poz vermekten dolayı bir hayli mutlu.