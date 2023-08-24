Mauro Icardi durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!

Taraftara teşekkür eden Arjantinli futbolcu "Galatasaray taraftarları çok seviyorum. Çok iyi takımlarda, çok iyi taraftarların önünde oynadım. Dünyadaki en iyi taraftarlardan biri bizim taraftarımız. Onlar da bana sevgiyle yaklaşıyor. Evimizde, deplasmanda hep yanımızdalar. Ben de onların sevgisinin karşılığı olarak sürekli goller atmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.