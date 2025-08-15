Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        6
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi 281 gün sonra golle döndü!

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 281 gün sonra çıktığı ilk maçta golünü attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 23:51 Güncelleme: 15.08.2025 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Icardi 281 gün sonra golle döndü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti. Mücadele Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve taraftarlar için de ayrı bir anlam taşıdı. Sakatlığını atlatan 32 yaşındaki forvet, 281 gün sonra ilk maçına çıktı. RAMS Park’ta golcü futbolcuya maç boyu sevgi gösterisinde bulunuldu. Maça yedek kulübesinde başlayan tecrübeli forvet, 81. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın yerine oyuna dahil oldu. Aynı zamanda takımdan ayrılan Fernando Muslera’nın ardından Galatasaray’ın yeni kaptanı olan Icardi, oyuna girdiği esnada Abdülkerim Bardakcı, kaptanlık pazubendini kendisine bıraktı.

        Maçın 87. dakikasında Torreira, ceza yayında yaptığı presle topu kaptı ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Torreira’nın pasını sol tarafta boş pozisyondaki Mauro Icardi’ye bırakmasının ardından golcü futbolcu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi ve oyuna girdikten 6 dakika sonra golünü attı. Arjantinli oyuncu, 300 gün sonra da golle buluştu. Mauro Icardi, son golünü 2024-2025 sezonunun 9. haftasında Antalyaspor’a karşı atmıştı.

        Arjantinli golcü, maç sonu 3’lüsü çekerek taraftarla beraber galibiyeti kutladı.

        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Alaska'da tarihi Putin-Trump zirvesi
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        Daltonlara istenen ceza
        Daltonlara istenen ceza
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Tanklar yerli vagonla taşınacak
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Habertürk Anasayfa