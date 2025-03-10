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        Haberler Dünyadan Matthew McConaughey 6 yıl sonra beyazperdeye dönüyor - magazin haberleri

        Matthew McConaughey 6 yıl sonra beyazperdeye dönüyor

        En son 2019'da beyazperdede görünen Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, yıllar sonra yeni bir filmle sinemaya dönmenin heyecanını yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 17:27 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:27
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        6 yıl sonra beyazperdeye dönüyor
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        'Sınırsızlar Kulübü' (Dallas Buyers Club) filmiyle 2014'te 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazanan Matthew McConaughey, son filmini 2019'da çekmişti. Guy Ritchie imzalı 'The Gentlemen'da Hugh Grant ve Collin Farrell gibi isimlerle birlikte rol alan McConaughey, 6 yıl aradan sonra beyazperdeye dönmenin heyecanını yaşıyor.

        Variety Dergisi, 55 yaşındaki oyuncunun heyecanını aktarırken, 'The Rivals of Amziah King' filminin ilk çekim gününde, sağ gözü arı sokmasından şişmiş bir halde sete gittiğinde “Benden başka gergin olan var mı?” diye sorduğunu belirtti.

        Habere göre 'The Rivals of Amziah King'de başrol oynayan ünlü yıldız; "Sadece tek olmadığımdan emin olmak istedim" ifadesini kullandı. 6 yıllık bir aradan sonra sinemaya dönerken kendini rahatsız hissettiğini itiraf eden oyuncu, beyazperdeden uzak kaldığı dönemde 'Greenlights' adlı bir anı kitabı yazdı, 'Sing 2' gibi birkaç filmde seslendirme yaptı ve en çok da ailesine zaman ayırdı.

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        Matthew McConaughey, kameranın önünden uzak kaldığı zamanı anlatırken; "Kendi hikayemi yazmam, sayfadaki kendi hikayemi yönetmem gerekiyordu" dedi.

        Sinemaya dönüşü hakkında konuşan Matthew McConaughey; "Birkaç şeyi yeniden hatırladım. Birincisi, oyunculuk yapmayı gerçekten ne kadar sevdiğimi fark ettim. İkincisi, kendime dedim ki, 'Hey McConaughey, sen bu işte gerçekten çok iyisin.' Üçüncüsü ise, oyunculuğun benim için bir dinlence olduğunu anladım. Burada kastettiğim şey, performans sergilerken tamamen ona odaklanmam. Sabah evden çıkarken eşim bana, 'Git, işini yap. Çocuklarla ilgileniyorum, biz iyiyiz' diyor. İşte bu benim için tatil gibi çünkü o an sadece tek bir şeye, karakterimin gerçeğini bulmaya odaklanıyorum" dedi.

        Yönetmenliğini Andrew Patterson'ın üstlendiği filmin dünya prömiyeri ABD'nin Austin kentinde düzenlenen SXSW Festivali kapsamında yapılacak.

        Matthew McConaughey ayrıca Paul Greengrass'ın yeni filmi 'The Lost Bus'ta da rol aldı. Çekimleri tamamlanan filmin gösterim tarihi henüz açıklanmadı.

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        #Matthew McConaughey
        #sinema
        #film

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