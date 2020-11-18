Matrix Revolutions, The Matrix serisinin üçüncü filmidir. Film ABD'de 140 milyon, tüm dünyada ise 456 milyon $ gelir getirmiştir. Peki Matrix Revolutions filminin konusu nedir? Matrix Revolutions filmi oyuncuları ve karakterleri

MATRIX REVOLUTIONS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Neo, kaynağa giderek Mimar'ın ağzından Matrix ile ilgili tüm gerçekleri öğrendikten sonra seçimini diğer seçilmişlerden farklı olarak yapar ve döngü bozulur. Yeri kazmakta olan makineler Zion'a girer ve tam anlamıyla bir Makine - insan savaşı başlar. Artık tüm gerçeklerin farkında olan Neo, Makineler şehrine giderek bir anlaşma teklif eder. Tüm Matrix'i ele geçirmiş ve yakında Makine şehrini de yok edecek olan Smith'i öldürecek, karşılığında ise barış sağlanmış olacaktır.

MATRIX REVOLUTIONS FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Karakter Oyuncu Neo Keanu Reeves Morpheus Laurence Fishburne Trinity Carrie-Anne Moss Ajan Smith Hugo Weaving Kahin Mary Alice Persephone Monica Bellucci Seraph Collin Chou Niobe Jada Pinkett Smith Merovingian Lambert Wilson Mimar Helmut Bakaitis Bane Ian Bliss Zee Nona Gaye Lock Harry J. Lennix