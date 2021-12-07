Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı canlandıracak oyuncu merak konusu olmuştu. Dizinin sevenleri, büyük bir merakla Masumlar Apartmanı Ceylan kimdir aramaları yapıyordu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM?
Masumlar Apartmanı'nda Han'ın eski nişanlısı Ceylan Ongun rolünü Ufak Tefek Cinayetler ve Yahşi Cazibe gibi dizilerle tanınan Aslıhan Gürbüz üstleniyor. İnci'nin diziden çıkmasıyla derin bir boşluğa düşen Han'ın Ceylan'la yeniden karşılaşması dizinin seyrini değiştirecek. Dizinin yapım şirketi tarafından yapılan bu açıklamaya göre Ceylan Ongun rolünde Aslıhan Gürbüz önümüzdeki haftalarda dizide görünecek.
ASLIHAN GÜRBÜZ KİMDİR?
Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. 5 yaşında babasının işinden dolayı ailesiyle Bursa'ya taşınan oyuncu, Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu'nda okudu.
Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
2009 yılında ekranlarda yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosu Meral Okay tarafından yazılan ve yönetmenliğini Ulaş İnaç'ın yaptığı Bir Bulut Olsam dizisinde rol aldı.
Bir zamanlar yayınlanmakta olan Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe"yi canlandırdı. Zeytin Tepesi dizisinde "Deniz", Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise "Halime Sultan" karakterlerini canlandırdı.
Temmuz 2011'de oyuncu Kerem Kupacı ile evlenen Aslıhan Gürbüz 2014'te boşandı.
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