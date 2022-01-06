MasterChef Türkiye 2021’de çeyrek finale kalma mücadelesi devam ediyor. MasterChef’in son bölümünde ilk turda konuk şef Ömür Akkor’un tarifleri yapıldı. İkinci turda ise yaratıcılık oyunu ekrana geldi. İki turda şeflerin vereceği puanlar ile en yüksek puanı toplayan yarışmacı, şef ceketini giyecek ve üçüncü çeyrek finalist oldu. Peki, MasterChef’te kim kazandı, kim çeyrek finale kaldı? İşte son bölümde yaşananlar...

ŞEF ÖMÜR AKKOR TABAĞINDA EN YÜKSEK PUANI KİM ALDI?

MasterChef’te ilk turda konuk şef Ömür Akkor menüyü belirledi. Onun hazırladığı yemekleri aynı şekilde hazırlamak için yarışmacılar yoğun çaba gösterdi. Süre bitiminde yemekler dört şef tarafından değerlendirilip on üzerinde puan verildi. İlk oyunda Eren 30, Dilara 24 puan, Tahsin 20 puan aldı.

EN İYİ TABAK KİMİN OLDU?

Günün ikinci oyunu yaratıcılık oyunu. Oyunda yarışmacılara verilen ana ürün süt. Şefler, süt ile yarışmacılardan verilen süre içinde kreatif bir tabak çıkarmalarını istedi. Yarışmacıların, hünerlerini sergileyip hazırladığı yemekleri değerlendiren üç şefin vereceği kritik puan, günün kazanan ismini belirledi. İkinci oyunda 25 puan toplayan Tahsin, en iyi tabağı çıkaran isim oldu.

MASTERCHEF’TE ŞEF CEKETİNİ KİM GİYDİ?

MasterChef 2021’de 3. şef ceketini giyen yarışmacı, iki turda verilen puanlar ile belirlendi. İlk turda şef tabağı oyununda konuk şef ile birlikte dört şef tarafından değerlendirme yapıldı. İkinci turda ise yaratıcılık oyununda üç şef, vereceği puanlar ile çeyrek finale çıkan isim belli oldu. İlk turda 30, ikinci turda 18 puan alan Eren, toplamda 48 puanla günün kazananı oldu ve şef ceketini giyerek üçüncü çeyrek finalist oldu.