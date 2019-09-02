Tv8'de iki sezondur ekranlara gelen MasterChef'de yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. İki haftadır ön eleme turunun tamamlandığı yarışmada as yarışmacılar belli oldu. Şimdiye kadar ellerinin lezzetlerini konuşturan isimler artık ecel terleri dökecek. İşte bu isimlerden biri olan Ekin Eylem Ulaş da çok merak edildi.



EKİN EYLEM ULAŞ KİM?

MasterChef şampiyonu olmak için mücadele edecek MasterChef yarışmacılarından biri de Ekin Eylem Ulaş. Baba tarafından Elazığlı olan ancak Bursa doğumlu 31 yaşındaki yarışmacı, yarışmaya İstanbul'dan katıldığını belirtirken, 2007 yılından bu yana aşçılık mesleği içinde yer aldığını söylüyor. Gezmeyi çok sevdiğini söyleyen Ulaş, 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiş ve koyu bir Fenerbahçe taraftarı. MasterChef Türkiye'ye kendini önce kendisine, sonra MasterChef şeflerine ve dünyaya ispat etmeye geldiğini söyleyen Ekin Eylem Ulaş tüm maharetlerini sergileyecek.