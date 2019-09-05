TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında iki etaplı eleme turu geçildi. İkinci sezonuyla ekranlara taşınan fenomen yarışmaya 42 kişi başladı ve bu kişiler arasından en başarılı 14 kişi belirlendi. Bu yarışmacılar arasına Güzide Mertcan da dahil oldu. İddialı isimlerden bir diğeri olan Güzide lezzetli yemekler yaparak iddiasını her fırsatta gösteriyor.



GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Evli ve 3 çocuk annesi olan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Sosyal medya hesabında da hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Güzide Mertcan'ın mesleği ise estetisyenlik. Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan, 'Mesleğim estetisyenlik olduğu için yemeklerimde görselliği, sağlığı ve mutluluğu ön planda tutarım. Saygı, sevgi ve mutlulukla ailenize misafir olmaya geldim' ifadelerini kullanıyor.