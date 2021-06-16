MasterChef Türkiye için geri sayım sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. MasterChef Türkiye yeni sezon tanıtımı ekranlardaki yerini aldı. Bunun üzerine MasterChef Türkiye’nin ne zaman ekranlara geleceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in jüri koltuğunda oturacağı MasterChef Türkiye’nin 4. sezonu Survivor’ın final yapmasının ardından Temmuz ayında seyirciyle buluşacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

MasterChef Türkiye’nin 2018 sezonunda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oturuyordu. 2018’de sezonu şampiyon olarak Uğur Kardaş tamamladı. Sonraki sezon Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüriliğini yaptığı 2019’da Cemre Uyanık, birinci olarak bitirdi. Geçen sezon jüri değişmedi ve seneyi şampiyon olarak bitiren isim Serhat Doğramacı oldu.