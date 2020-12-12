MasterChef yarışması her hafta farklı bir yere giderek televizyon izleyicilerine bambaşka yerleri ve lezzetleri tanıtmaya devam ediyor. Son olarak MasterChef Türkiye yarışmasının Cumartesi akşamı yayınlanacak olan bölümü Konya Zazadin Han'ında çekildi. MasterChef çekimi yapılan Zazadin Hanı nerede?

ZAZADİN HANI NEREDE?

Geçmişten günümüze kadar ayakta kalmayı başaran en büyük kervansaraylardan Zazadin Hanı, mimari güzelliğiyle dikkati çekiyor. Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Aksaray-Konya karayolundan 5 kilometre içeride Tömek köyü yakınında yer alan han, Selçuklu kervansaraylar ağının en güzel yapılarından biri olarak biliniyor.

1235-1236 yılları arasında I. Alaeddin Keykubad'ın ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in emirlerinden biri olarak Selçuklu Devleti devlet adamı ve baş mimarı Sadeddin Köpek tarafından inşa ettirilmiştir. Hanın ismi, inşa edildiği dönemde 'Sadettin Hanı'dır. İsim zamanla değişime uğramış ve halk arasında Zazadin Hanı'na dönüşmüştür. Dikdörtgen planlı kesme taştan, yazlık ve kışlık olarak, avlulu inşa edilen han bir kale görünümündedir. Taç kapısı üzerinde bir kitabesi bulunmaktadır. 2017 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilerek turizme açılmıştır.

Şimdilerde Zazadın Hanı düğün, nişan gibi pek çok organizasyona da ev sahipliği yapmaktadır.