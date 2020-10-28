MasterChef Türkiye'nin son bölümünde menüde balık çorbası, mercimek çorbası, acılı bulgur çorbası, terbiyeli işkembe çorbası, İtalya'ta özgü Minestrone çorbası vardı. Kırmızı ve Mavi takımdan ikişer kişi takımlarından ayrıldı ve kör tadım yaparak haftanın jürisi oldu.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde Mavi takım kazandı, Kırmızı takım eleme oyununa gitti.

Kırmızı takım dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef'in özel tabağını yapmaya çalıştı. Ancak Emir, Ebru ve Tanya tabağını yetiştiremedi. Somer şef bu duruma "İş bitiren şefleri tercih ederim." diyerek tepki gösterdi.

Beğenilen tabaklar Barbaros, Furkan ve Serhat'ın tabağı oldu.

Barbaros birinci oldu, Tanyanın ismini verdi.

Takım oylaması sonucu Serhat eleme adayı oldu.