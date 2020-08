TV8 ekranlarından heyecanla takip edilen MasterChef 2020’de ana kadro yarışmacılarının belirlenmesi devam ediyor. Başvuran yüz bin aday arasından seçilerek elemelere katılan yarışmacı adayları, şeflerin verdikleri yemekleri en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor. Zamanla ve rakipleri ile yarışan yarışmacılar, kıyasıya bir mücadele içine girdiler. Heyecanın dorukta olduğu MasterChef Türkiye’de ana kadro yarışmacısı olan beş isim belirlendi. Bu akşam, ilk gruptan dokuz kişi arasında bir kişi daha seçildi. Bu akşam, ilk oyunda jüri beş ismi sonraki oyun için seçti. İkinci oyunda ise bir yarışmacı önemli bir konuda hata yaptığı için Mehmet şef tarafından diskalifiye edildi. Peki, MasterChef Türkiye’nin 6. yarışmacısı kim oldu? Bu gecenin kazananı kim oldu? Bu akşam, yarışmacılar hangi yemeği hazırladı? Yaratıcı oyunda hangi ana malzeme verildi?

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA SEÇİLEN YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de 3 Temmuz Pazartesi günü final turu başladı. Üçlü düelloları geçen 28 kişi, iki gruba ayrıldı. İlk grupta yer alan 14 kişiden ilk günün kazanan ismi Serhat Doğramacı oldu ve adını MasterChef 2020 ana kadroya yazdırdı. Sonraki günlerde sırasıyla Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir ve Ayyüce Kamit, günün en başarılı ismi olarak isimleri yazılı önlüğü alıp MasterChef Türkiye ana kadrosuna girmeyi başardılar.

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE ANA KADRO YARIŞMACILARI NASIL BELİRLENİYOR?

MasterChef Türkiye’de bu sene başvuran sayısının çok olması nedeniyle eleme tur sayısı artırılmak zorunda kalındı. Yüz bin kişinin başvurduğu yarışmada ilk turda yarışmacılar, kendi seçtikleri yemekler ile şeflerin onayını almaya çalıştı. Bu turda en az iki şeften evet oyu alan yarışmacı, üçlü düello turuna çıktı. Üçlü düello turunda ise şefler, yarışmacıları bir yemek ismi söylediler. Verilen süre sonunda en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı ise final turuna kaldı. Son final turuna kalan bu şekilde 28 yarışmacı belirlenmiş oldu.

MasterChef’te final turu 3 Temmuz 2020’de başladı. Bu tura kalan 28 yarışmacı iki gruba ayrıldı. On dört kişiden oluşan bu gruplar her gün iki oyun oynayacak. Bu oyunlardan ilkini geçen altı yarışmacı arasında yaratıcılık oyunu oynanacak. Bu oyunda en iyi tabağı hazırlayan, MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı olacak. Bu şekilde her gruptan sekizer yarışmacı belirlenecek. Toplam 16 günde 16 esas yarışmacı belirlenmiş olacak…

MASTERCHEF TÜRKİYE’NİN 6. YARIŞMACISI KİM OLDU?

8 Ağustos Cumartesi günü MasterChef Türkiye’nin 19. bölümü ekrana geldi. İlk oyunda yarışmacılar "Ravioli" yaparak mücadele ettiler. Verilen 40 dakikalık sürenin sonunda şefler yemekleri tattılar ve bir sonraki oyunda yarışacak isimleri açıkladılar. İlk defa böyle bir şey oluyor dedikleri olayda sadece bir isim oybirliği ile, diğer 4 isim ise oy çokluğu ile seçildi. Oybirliği ile seçilen isim Sefa olurken oyçokluğu ile seçilen isimler Berker, Rezzan, Emel, Sedat oldu.

Sonraki oyunda bu beş isime ana malzeme olarak fındık uykuluk verildi. Verilen süre içinde yaratıcı bir yemek yapmaya çalışıp önlüğü kazanmaya çalıştılar. Bu oyunda MasterChef'te önemli kriterlerden biri olan tadım kaşığını iki kez kullanan yarışmacı diskalifiye oldu. Emel Günoğlu, ilk defa kaldığı bu oyunda yaptığı bu kritik hata ile diskalifiye oldu. Süre sonunda dört yarışmacı, hazırladıkları tabakları jürinin önüne sundular. Tadım sonrasında şeflerin verdiği karara göre en zayıf tabak Rezzan'ın tabağı oldu. Günün kazanan ismi olan Sedat Tuncer ise MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 6. yarışmacı oldu.

MASTERCHEF DİDEM'İN SON DURUMU NEDİR?

MasterChef Türkiye son bölümde Didem Devay'ın parmaklarını kestiği an izleyenleri korkuttu. Bir anda eli kanlar içinde kalan Didem Devay için Mehmet şef hemen sağlıkçıyı çağırdı. Didem'e anında müdahale edildi ve çok ciddi bir durumu olmadığı açıklandı. Fakat bu yaşanan talihsiz kaza sonrasında yemeğini yetiştiremedi.