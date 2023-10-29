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        Haberler Televizyon MasterChef'te son eleme adayı kim oldu? 28 Ekim 2023 MasterChef All Star haftanın son eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

        28 Ekim 2023 MasterChef All Star haftanın son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star yarışmasında haftanın son eleme adayının belirlenmesi için kıyasıya rekabet yaşandı. Bu akşam eleme potasına giden adayla birlikte haftanın 7. eleme adayı da belli oldu. Yarışmayı yakından takip edenler ise "MasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Ekim 2023 MasterChef All Star haftanın son eleme adayı hangi yarışmacı oldu, eleme potasına kimler gitti?" sorularının cevabını arıyor. İşte 28 Ekim 2023 Cumartesi günü MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 08:47 Güncelleme: 29.10.2023 - 08:47
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        • 1

          MasterChef'te rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ediyor. Cuma akşamı tüm yarışmacılar ödül oyunu için kıran kırana mücadele ederken dün akşam ise haftanın son dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Ekim 2023 MasterChef All Star haftanın son eleme adayı hangi yarışmacı oldu, eleme potasına kimler gitti? İşte 28 Ekim 2023 Cumartesi MasterChef eleme potasına giden son yarışmacı ile ilgili ayrıntılar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Mehmet, Somer ve Danilo Şef’in değerlendirmeleriyle haftanın 7. eleme adayı belli oldu. 28 Ekim Cumartesi günü ekranlara gelen son bölümde eleme gecesi yaşanırken yarışma iki ayrı etaptan oluştu. Yarışmacılar ilk etapta yarışmaya konuk olan Rafet Şef’in Kuzu Konfi tabağını hazırladı.

        • 3

          MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Haftanın son eleme adayı Tahsin oldu.

        • 4

          MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

          Metin

          Barbaros

          Batuhan

        • 5

          Tanya

          Cemre

          Esra ve son olarak da Tahsin oldu.

        • 6

          27 EKİM CUMA MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş yöresine ait geleneksel lezzetlerin yapıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

          MasterChef ödül oyununun ilk etabını kazanan ekip mavi takım oldu. Mavi takım kendi arasında ödül oyununu kazanmak için tezgah başına geçti.

          Ödül oyununda son ikiye Cemre ve Tanya kaldı. MasterChef All Star'da en başarılı tabağı ortaya çıkaran Cemre, bu hafta ödülü kazanan isim oldu.

        • 7

          26 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.

          Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Esra oldu.

        • 8

          25 EKİM ÇARŞAMBA MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Gecenin eleme adayları Batuhan ve Tanya oldu.

        • 9

          25 EKİM ÇARŞAMBA MASTERCHEF'TE GÜNÜN KONSEPTİ NE?

          Bu akşam ekranlara gelecek MasterChef yarışmasında şefler yarışmacılardan Lazanya yapmalarını isteyecek. En iyi Lazanyayı yapan aday dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 10

          MASTERCHEF 24 EKİM SALI DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Günün dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu.

        • 11

          MASTERCHEF 24 EKİM SALI BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Cemre oldu.

        • 12

          MASTERCHEF 24 EKİM SALI ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Gecenin eleme adayları Metin ve Barbaros oldu.

        • 13

          MASTERCHEF 24 EKİM SALI GÜNÜNÜN KONSEPTİ NEYDİ?

          Haftanın ikinvi gününde dokunulmazlık oyunu oynanacak ve konsept burger olarak belirlendi. Çeşit çeşit burgerler iştah kabartan tabaklara dönüşecek.

        • 14

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİM OLDU?

          Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet etti. Günün konsepti ise mantı oldu. Gecenin sonunda en iyi mantıyı çıkaran kişi kaptanlık oyununun kazananı olurken kırmızı takımının kaptanını da belirledi. Böylelikle iki takımın kaptanları yarışmacıların isimlerini tek tek belirlendi.

        • 15

          Mavi takımın kaptanı Cemre oldu.

        • 16

          MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI VE YARIŞMACILARI KİM OLDU?

          Yarışmada en iyi mantıyı yapan aday şeflerin oylarıyla belli oldu ve kaptanlık oyununun da kazananı oldu.

        • 17

          Kırmızı takımın kaptanı Dilara oldu.

        • 18

          MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

          MasterChef Türkiye All Star'da haftanın takımları belli oldu. Mavi takımın yarışmacıları Cemre, Alican, Batuhan, Metin, Esra, Barbaros, Tanya ve Kıvanç oldu.

        • 19

          MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

          MasterChef Türkiye All Star'da haftanın takımları belli oldu. Kırmızı takımın yarışmacıları Dilara, Hasan, Tahsin, Tolga, Barış, Ayaz, Sergen ve Eren oldu.

        • 20

          22 EKİM PAZAR MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'a geçen hafta veda eden yarışmacı gecenin sonunda belli oldu. Şef tabağını en başarısız yapan yarışmacı olan Azize MasterChef All Star'a veda etti.

        • 21
        • 22
        • 23
        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay

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