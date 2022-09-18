TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının 17 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkan bölümünde, şefler ana kadroya girmek için çabalayan yedek yarışmacılardan tavuk siron yapmalarını istedi. İşte merak edilen leziz tavuk siron tarifi...

TAVUKLU SİRON MALZEMELERİ NELER?

Malzemeler

5 adet yufka

2 su bardağı tavuk suyu

Yarım su bardağı su

Biraz tuz

Üzeri için;

Haşlanıp didiklenmiş tavuk

Yoğurt

Kırmızı toz biberli tereyağ

TAVUKLU SİRON NASIL YAPILIR?

Yufkalarınızı iki taraftan yarıya kadar rulo yapın ve ortalarından kesin.

Rulo yaptığınız yufkaları iki parmak kalınlığında keserek tepsinize dik şekilde dizin.

175 derecede kızarttığınız yufkalarınızın üzerine kaynar tavuk suyunuzu dökün ve çekmesini bekleyin.

Didiklenmiş tavukları da dizdikten sonra yoğurt ve üzerine tereyağı gezdirin. Afiyet olsun.