Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya gibi usta isimlerin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu geceye damgasını vurdu. Birbirinde zorlu yemeklerin yapıldığı ve tansiyon hiç düşmediği MasterChef'te yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 7 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları belli oldu mu? İşte detaylar...