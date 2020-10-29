MasterChef Serhat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İddialı sözleriyle hem izleyenleri hem de jüri üyelerinin dikaktini çekiyor. MasterChef Türkiye 2020'nin kadrosuna ilk giren yarışmacı olan Serhat Doğramacı hakkında detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Genç aşçı Serhat Doğramacı MasterChef Türkiye 2020 programına İstanbul'dan katılıyor. 23 yaşında ve nişanlı olan MasterChef Serhat yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu söylüyor. Doğramacı geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon katılmak istediğini belirtti.