MasterChef Serhat kimdir?

MasterChef Türkiye 2020 finalisti Serhat Doğramacı bu akşam şampiyonluk için yarışacak. Başarılı yarışmacı bu akşam MasterChef olabilmek için tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, Serhat Doğramacı kimdir? İşte MasterChef Serhat hakkında haberlerimizde...

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

23 yaşındaki genç aşçı Serhat Doğramacı İstanbullu ve MasterChef Türkiye 2020 programına da İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 10 yıldır bu mesleğin içinde olduğunu söyleyen Doğramacı geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon katılmak istediğini belirtti. Liseden sınıf arkadaşı Burcu Bakır'la nişanlı olan Serhat Doğramacı evlilik için gün sayıyor.

Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahiptir.