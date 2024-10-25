MasterChef ödül oyununu kim kazandı 25 Ekim MasterChef ödülü ne oldu?
MasterChef Türkiye'de heyecan ödül oyunu ile devam etti. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için tezgah başına geçti. Ödül oyunu gecesinde şefler yarışmacılardan, palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapmalarını istedi. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne oldu? İşte MasterChef'de ödülü kazanan yarışmacı...
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Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Ödülü kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, MasterChef ödülü ne oldu, ne kadar, MasterChef ödül oyununu kim aldı? İşte MasterChef ödülü...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.
İlk etabı kırmızı takım kazandı. İkinci etapta ise şeflerin değerlendirmeleri sonucunda kriterlere uygun bir yemek yapılmaması sonucunda büyük ödülü kazanan çıkmadı ve 100 bin TL'lik ödül bir sonraki haftaya devretti.
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MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef ödülü 100 bin TL oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI
ALPER
ERİM
KEREM
SEMİH
NİGAR
EZGİ
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MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI
MAVİ TAKIM
Muratcan (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kaan
Akın
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KIRMIZI TAKIM
Nigar (Takım Kaptanı)
Kerem
Semih
Ezgi
Alper
Beyza
Erim
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MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarşmacı Nevzat oldu.