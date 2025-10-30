MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 30 Ekim MasterChef ödülü ne oldu?
MasterChef'te ödül oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. MasterChef'in yeni bölümünde şefler tarafından belirlenen yemekler, yarışmacılar tarafından seçilerek yapılacak. Yarışmacılar, ödül oyununda bireysel olarak yarışacak. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 30 Ekim MasterChef ödülü ne oldu?" İşte 30 Ekim Perşembe MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı...
MasterChef'te heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar, büyük ödülü kazanmak için tezgah başına geçiyor. Ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 30 Ekim Perşembe MasterChef ödülü ne oldu?" İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. En başarılı tabağı yapan bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Ödülü kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.
MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?
MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı 100 bin TL ödülün sahibi olacak. Ödülü kazanan yarışmacı aynı zamanda Danilo Şef ile Mart ayında İtalya'da gastronomi turuna katılma fırsatını yakalayacak.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Barış
Ayten
Aslı
Sümeyye
Mert
Çağlar
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te elenen son yarışmacı Nisa olmuştu.