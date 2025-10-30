MasterChef'te heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar, büyük ödülü kazanmak için tezgah başına geçiyor. Ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 30 Ekim Perşembe MasterChef ödülü ne oldu?" İşte MasterChef'in yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...