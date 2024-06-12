MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi tanıtım fragmanları ile gündeme geldi. Survivor All Star 2024'ten finali sonrasında başlayacak olan MasterChef 2024 sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. İşte "MasterChef 2024 ne zaman başlayacak, jüriler ve kadrodaki isimler belli oldu mu?" sorularının cevapları...