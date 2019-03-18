Masterchef Murat kimdir? Murat Özdemir'in son durumu ne oldu? Merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından papağana uyguladığı işkence görüntülerini paylaşarak infiala yol açan Murat Özdemir, yapılan şikayetlerin ardından gözaltına alınmış ve daha sonra Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. 'Bahtiyar' isimli papağan ise Sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen aynı zamanda aşırı stres altında olduğu belirlenen papağan ameliyata alınmış fakat kurtarılmamıştı.

MURAT ÖZDEMİR'DEN ÖZÜR VİDEOSU!

Murat Özdemir, bir Youtube kanalında özür videosunu yayınladı. Özdemir, "3 senedir bakmakta olduğum papağanla bir video çektim ve kötü sonuçlar doğdu. Bundan dolayı bütün hayvan haklarından, papağanımdan, tüm insanlardan hatta Acun Ilıcalı'dan özür diliyorum. Lütfen özürümü kabul edin" dedi.

MURAT ÖZDEMİR, KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Murat Özdemir, 1973 yılında aşçılar şehri Bolu’da dünyaya geldi. Aile geleneği olan aşçılık mesleğini sürdüren Murat Özdemir, küçük yaşlarda otel mutfaklarında çalışmaya başladı. MasterChef Murat, 1996 yılında Brüksel'deki Türk Büyükelçiliği'nde 4 yıl çalıştı. Bu dönemde İngilizce ve Fransızca öğrenen Özdemir, bir süre de Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Antalya’da yaşayan Murat Özdemir, işleri kötü gidince İstanbul’a yerleşti. Murat Özdemir, İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre farklı semtlerde pazarcılık yaptı. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. Murat Özdemir, MasterChef Türkiye yarışmasının kırmızı takımında performans sergiliyordu. Murat Özdemir’in ilk evliliğinden bir kızı var.