Masterchef Mert kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmek için mücadele eden Mert Yılmaz hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Mert'in hayatı hakkında bilgiler..

MasterChef Mert kimdir?

Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde doğdu. Bolulu yarışmacı, 2005 ile 2009 yılları arasında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı. Yılmaz staj dönemlerini ise sırasıyla; İstanbul’daki Divan ve Conrad Oteli’nde yaptıktan sonra profesyonel iş hayatına atıldı.

Stajlarını tamamladıktan sonra profesyonel iş hayatında 3 ay Gina’da, 2 yıl da Zuma Restoran’da çalıştı. Sonrasında hayatı daha da öğrenmek ve kendini geliştirmek, farklı kültürler tanımak için Katar’da Doha’ya gitti ve oradaki macerası başladı.