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MasterChef Mert kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Mert Yılmaz'ın biyografisi

TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam ediyor. Yarışmada ana kadroya girmeyi hak kazanan isimlerden biri olan Mert Yılmaz ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

24.08.2021 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef Mert kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Mert Yılmaz'ın biyografisi

Masterchef Mert kimdir? Sorusu izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye’de ana kadroya girmek için mücadele eden Mert Yılmaz hakkında detaylar araştırılıyor. İşte Masterchef Mert'in hayatı hakkında bilgiler..

MasterChef Mert kimdir?

Mert Yılmaz, 8 Aralık 1991 tarihinde doğdu. Bolulu yarışmacı, 2005 ile 2009 yılları arasında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı. Yılmaz staj dönemlerini ise sırasıyla; İstanbul’daki Divan ve Conrad Oteli’nde yaptıktan sonra profesyonel iş hayatına atıldı.

Stajlarını tamamladıktan sonra profesyonel iş hayatında 3 ay Gina’da, 2 yıl da Zuma Restoran’da çalıştı. Sonrasında hayatı daha da öğrenmek ve kendini geliştirmek, farklı kültürler tanımak için Katar’da Doha’ya gitti ve oradaki macerası başladı.

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